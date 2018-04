Loi immigration: le FN approuve une mesure, des députés LREM avec la gauche

« Équilibré. » Gérard Collomb n’a que ce mot à la bouche. Son projet de loi « asile et immigration », sur le point d’être voté dimanche 22 avril par l’Assemblée nationale, serait l’alliance parfaite entre fermeté et humanité. Au fil des jours, le ministre de l’intérieur se targue d’obtenir parfois le soutien de la gauche, y compris La France insoumise (sur les articles améliorant les droits des réfugiés et de leur famille), parfois celui de la droite. Il se prétend ainsi à équidistance des uns et des autres, et surtout à distance.