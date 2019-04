Sri Lanka: Sept attentats contre des églises et hôtels, 138 morts

21 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Cent trente-huit personnes ont été tuées et plus de 400 autres blessées dans des attentats à la bombe qui ont frappé en ce dimanche de Pâques trois églises et quatre hôtels au Sri Lanka, ont rapporté les autorités et les hôpitaux.