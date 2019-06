L'Anses met en garde contre certaines lignes à haute tension

21 juin 2019 Par Par Agence Reuters

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a recommandé vendredi de ne pas implanter de nouvelles écoles à proximité de lignes à très haute tension en raison d'un lien possible entre la leucémie infantile et certains champs électromagnétiques.