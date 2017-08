Un homme de 35 ans a foncé lundi matin au volant d'une voiture sur deux arrêts d'autobus de Marseille et fait un mort et un blessé avant d'être interpellé, a annoncé la police. L'homme a été arrêté par la brigade anticriminalité (BAC) alors qu'il se trouvait dans un fourgon Renault Master sur le Vieux-Port et à ce stade la Police judiciaire est chargée de l'enquête, ajoute-t-on de même source.