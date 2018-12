COR-Les mesures d'urgence "Gilets jaunes" votées à l'Assemblée

21 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

(Bien lire "les députés" et non "les parlementaires" au §1). Les députés français ont adopté dans la nuit de jeudi à vendredi une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées dans l'urgence par l'exécutif pour tenter de mettre fin à la crise des "Gilets jaunes" grâce à la mobilisation de plus de 10 milliards d'euros.