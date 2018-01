Le traité franco-allemand de l'Elysée sera révisé en 2018

22 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Le traité de l'Elysée, conclu il y a cinquante-cinq ans entre la France et l'Allemagne, sera révisé "cette année" avec l'ambition de définir des positions communes sur les questions européennes et internationales majeures, annoncent Emmanuel Macron et Angela Merkel dans une déclaration publiée dimanche.