Stupéfiants: les impasses du rapport parlementaire

Un rapport parlementaire, dévoilé par Le Parisien et qui doit être remis le 24 janvier 2018 au gouvernement, préconise la mise en place d’une amende forfaitaire pour usage de stupéfiants pour les majeurs. C'était une conclusion attendue, puisque durant la campagne présidentielle Emmanuel Macron avait promis de « sanctionner sur-le-champ » l’usage de cannabis « par une amende de 100 euros environ », jugée « plus dissuasive et efficace » qu’une « réponse pénale plus tardive et théorique ».