Les jeunes agriculteurs français entre espoir et scepticisme

22 février 2018 Par Par Agence Reuters

"On a eu les paroles, on attend maintenant les actes" : les jeunes agriculteurs reçus jeudi à l'Elysée par Emmanuel Macron à deux jours du Salon de l'agriculture oscillaient entre espoir et scepticisme après le discours offensif du chef de l'Etat qui leur a promis la fin d'un statu quo "mortifère".