Tribune de nombreuses personnalités contre l'antisémitisme

22 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de 250 personnalités parmi lesquelles Gérard Depardieu, Nicolas Sarkozy et Xavier Niel signent une tribune à paraître dimanche dans laquelle elles plaident pour que la lutte contre l'antisémitisme soit élevée au rang de cause nationale.