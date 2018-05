Parcoursup: après le jour J, l'angoisse va continuer pour les futurs bacheliers

Après des mois de spéculations, les élèves de Terminale ont reçu à 18 heures les premières réponses concernant leur affectation dans l'enseignement supérieur. La ministre Frédérique Vidal a d'ores et déjà prévenu, il devrait y avoir une forte attente et plus de 400 000 jeunes sans réponse dans l'immédiat.