Jugé lundi 19 juin en appel à Aix-en-Provence pour avoir aidé des personnes en situation irrégulière, l’agriculteur Cédric Herrou a été interpellé mercredi 21 juin près de chez lui, à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), avec deux adolescents étrangers et un journaliste américain, indique Le Parisien. « Vers 15 h 15, des gendarmes mobiles contrôlent une voiture conduite par un journaliste indépendant américain. Dans le véhicule se trouvent aussi deux migrants mineurs et Cédric Herrou. » Il a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Breil-sur-Roya. « On lui reproche l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour d’étrangers en situation irrégulière », a précisé son avocat, Me Zia Oloumi, à l’AFP.