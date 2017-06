Veolia alerte sur le gaspillage d'eau lié à la canicule

22 juin 2017 Par Par Agence Reuters

Les ouvertures intempestives de bouches et poteaux incendie ont pris "une ampleur non connue à ce jour" mercredi en Île-de-France dans un contexte de fortes chaleurs et mettent en péril la lutte contre le feu et l'exploitation des services d'eau potable, a fait savoir Veolia.