Décollage d'une mission indienne vers le pôle Sud de la Lune

22 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Une mission indienne, qui emporte un atterrisseur et un rover, a décollé lundi à destination de la Lune. Il s'agit de l'opération la plus ambitieuse menée par New Delhi pour conforter sa position dans l'industrie spatiale à bas coût.