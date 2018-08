Un an après Irma, Macron se rendra fin septembre aux Antilles

22 août 2018 Par Par Agence Reuters

Un an après le passage de l'ouragan Irma qui avait fait onze morts et ravagé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, Emmanuel Macron se rendra fin septembre aux Antilles, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.