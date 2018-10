Macron annonce aux sinistrés de l'Aude un fonds de 80 millions

22 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

"On sera là" : une semaine après les inondations meurtrières qui ont frappé le département de l'Aude, Emmanuel Macron s'est rendu lundi auprès des familles des victimes et des sinistrés auxquels il a promis le déblocage d'un fonds d'au moins 80 millions d'euros et une accélération des procédures.