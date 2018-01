Le chanteur américain Neil Diamond atteint de la maladie de Parkinson

23 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Le chanteur-compositeur américain Neil Diamond, qui a vendu plus de 130 millions d'albums à travers le monde en plus de 50 ans de carrière, est atteint de la maladie de Parkinson et prévoit de ce fait de cesser toute tournée, apprend-on lundi sur le site de l'artiste qui aura 77 ans dimanche.