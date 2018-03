L'Etat islamique revendique des attaques meurtrières dans l'Aude

23 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Un Français d'origine marocaine fiché "S" et se présentant comme "un soldat de l'Etat islamique" a tué vendredi trois personnes et en a blessé 16 autres lors d'une série d'attaques dans l'Aude, à Carcassonne et Trèbes, revendiquées par l'EI.