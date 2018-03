Trois morts dans un attentat commis par «un soldat de l’Etat islamique»

La France a de nouveau été frappée par le terrorisme. Vendredi matin, un homme circulant à bord d’un véhicule a tiré sur des CRS, blessant l’un d’eux, non loin de Carcassonne, dans l’Aude. Plus tard dans la journée, on a appris qu’il avait tué un peu plus tôt un automobiliste en lui volant son véhicule. Le tueur a ensuite pris en otages plusieurs personnes dans un supermarché avant d’être neutralisé par le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN). Au total, trois morts sont donc à déplorer, ainsi que cinq blessés dans cette nouvelle attaque, la première à frapper l’Hexagone depuis le début de l’année.