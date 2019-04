Le bilan s'alourdit aux Philippines, frappées par un nouveau séisme

23 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Les secouristes tentaient mardi de détecter des signes de vie sous les décombres d'un immeuble de quatre étages qui s'est effondré lundi pendant un tremblement de terre sur l'île de Luçon, la plus grande et la plus septentrionale des Philippines.