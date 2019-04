Macron veut sceller avec le Japon un plan bilatéral à cinq ans

23 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a dit mardi vouloir sceller avec le Japon un plan d'action à cinq ans et faire progresser les relations industrielles et de sécurité, à l'occasion d'une visite avant le sommet du G20 des 28 et 29 juin.