Macron en Russie pour le match retour face à Poutine

23 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Un an après leur première rencontre au château de Versailles, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se retrouvent jeudi près de Saint-Pétersbourg pour un match retour au cours duquel le président russe pourrait capitaliser sur les divergences grandissantes entre Washington et ses alliés européens.