EUROPÉENNES: CGT et CFDT appellent à faire "barrage à l'extrême droite"

23 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Les secrétaires généraux de la CGT et de la CFDT, Philippe Martinez et Laurent Berger, ont exhorté jeudi les citoyens à aller voter pour les élections européennes de dimanche dans le but notamment de faire "barrage à l'extrême droite".