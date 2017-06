La proposition de May ne lève pas toutes les interrogations

23 juin 2017 Par Par Agence Reuters

Theresa May a déclaré vendredi matin que sa proposition visant à garantir les droits des Européens établis au Royaume-Uni après le Brexit était "très équitable et très sérieuse" mais ses pairs se sont montrés plus sceptiques, le Premier ministre belge Charles Michel parlant d'une offre "particulièrement vague".