Concurrence de l’Espagne, prix trop bas imposés par les industriels, le cultivateur d’abricots raconte au Monde qu’il ne peut plus vivre de sa production, et de loin : il la vend 22 centimes le kilo au mieux, alors qu’il a besoin de 60 à 70 centimes par kilo pour simplement ne pas perdre d’argent. Un regard lucide et déchirant à retrouver ici.