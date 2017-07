Alain, un skipper qui part en mer pour le plaisir une fois par semaine depuis Gravelines (Nord), a repêché la semaine dernière un Irakien de 46 ans, harnaché d’une ceinture de bouteilles qui lui servait de gilet de sauvetage et portant une tunique faite de sacs poubelles. « On est en pleine forme, on profite de la promenade alors que lui joue sa vie », raconte le sauveteur.