Macron proposera mardi un pacte de la transition écologique

23 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron précisera mardi le cap et la méthode qu'il souhaite adopter, en lien avec les corps intermédiaires et les citoyens, pour mener à bien une transition écologique "équitable et juste", a indiqué vendredi l'Elysée, à la veille d'un nouveau rassemblement des "Gilets jaunes" à Paris.