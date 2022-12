Fusillade à Paris : trois Kurdes tués par balles, un Français de 69 ans arrêté

UneUne femme et deux hommes ont été tués par balles et trois autres hommes ont été blessés vendredi 23 décembre, peu avant midi, à Paris, par un homme de nationalité française qui a été interpellé avec son arme et placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés rue d’Enghien, dans le Xe arrondissement, au niveau du centre culturel kurde Ahmet-Kaya et de deux commerces avoisinants.