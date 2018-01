Révision de la Constitution: les Corses pris dans le bras de fer entre Macron et le Parlement

Ils sont entrés avec le sourire. Ils sont ressortis la mine déconfite. Mardi 23 janvier au soir, le rendez-vous entre le président LR du Sénat, Gérard Larcher, et les deux dirigeants nationalistes, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, respectivement président du conseil exécutif de la collectivité unique de Corse et président de l’Assemblée de Corse, a pris des allures de douche froide pour le duo insulaire. Après un rendez-vous à Matignon la veille, dont ils n’avaient pas obtenu grand-chose, sinon une écoute et la promesse d’ouverture d’une « séquence politique nouvelle », les deux hommes ont quitté du Palais du Luxembourg avec la conviction que « l’État refus[ait] de reconnaître et de prendre en compte la dimension politique de la question corse ».