EELV: retour sur une campagne bancale

Le verre à moitié plein : « On était invisibles : pas de candidat à la présidentielle, un parti que tout le monde croyait mort. Et aujourd’hui, on peut faire un score à deux chiffres aux européennes ! » À quelques jours du scrutin, David Cormand, secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts (EELV), préfère ne pas voir le verre à moitié vide : alors qu’ils auraient dû profiter d’un contexte plus porteur que jamais, les écolos ne semblent pas près de rééditer leur exploit de 2009, lorsqu’ils avaient rassemblé 16,28 % des suffrages aux élections européennes.

15 % : tel était le rêve vendu aux militants par la tête de liste, Yannick Jadot, il y a tout juste un an. Mois après mois, et sondage après sondage, les ambitions ont fondu comme les glaces en Antarctique. Loin du « carton » annoncé, aujourd’hui les écolos seraient tout heureux de flirter avec la barre des 10 % dimanche. Suffisant pour arriver devant La France insoumise ? Rien n'est moins sûr.

Yannick Jadot, décembre 2018. © Reuters

Mardi 21 mai, pour leur dernier meeting de campagne à Paris, au Cirque d’hiver, il restait des fauteuils vides. Et malgré l’affichage de soutiens de marque – Ska Keller, la candidate du groupe des Verts au Parlement européen, ou le Corse nationaliste Gilles Simeoni –, ainsi que la présence d’une partie de la « dream team » de 2009 (Eva Joly et José Bové), la ferveur n’était pas franchement au rendez-vous.

Sur la piste, Yannick Jadot et ses colistiers ont fait tout leur possible pour motiver les troupes à grand renfort de « punchlines » et de gestuelle combative. Mais les « on est, on est plus chauds que le climat ! » entonnés par les spectateurs remuant les fanions aux couleurs du parti paraissaient un rien polis. « On n’a jamais été un parti de meetings. Si ça n’avait tenu qu’à moi, on n’en aurait fait aucun de toute la campagne et on ne s’en serait pas portés plus mal », relativise David Cormand.

N’empêche. Pour ce qu’ils qualifient de « vote du siècle », les écolos auraient dû faire la campagne du siècle. Ils avaient toutes les cartes en main : le succès des marches pour le climat, la pétition « L’affaire du siècle » et ses 2 millions de signataires, les milliers de jeunes en « grève scolaire » pour le climat, des personnalités du show-business qui sortent du bois… Et même une égérie mondiale en la personne de Greta Thunberg qui, dit-on, pourrait rafler le Nobel de la paix.

Mais alors qu’en Allemagne et en Belgique, les partis écologiques sont sur le point de faire une percée historique, c’est comme si le nuage vert s’était arrêté à la frontière. Toute la campagne, EELV a avancé sur un faux rythme. Certes, Yannick Jadot, seul eurodéputé sortant à conduire une liste, a su faire valoir son solide bilan au Parlement européen lors des débats à la télévision de la dernière semaine. Mais la campagne n’a jamais réellement décollé.

À qui la faute ? La stratégie solitaire d’EELV y est évidemment pour quelque chose. L’idée, au départ, ne manquait pas de pertinence : elle consistait à prendre acte, avec la démission de Nicolas Hulot du gouvernement, du fait que l’écologie politique ne pouvait plus se contenter d’être un supplétif gouvernemental. Ou pour le dire comme David Cormand : « On ne veut plus jouer petits bras. Le temps où les écolos étaient là pour influencer le pouvoir est terminé. »

D’où la constitution d’une liste 100 % écolo, se payant le luxe de refuser toute alliance avec des mouvements de gauche – les hamonistes, notamment. Une stratégie qui avait au moins deux avantages : rester en surplomb des guerres picrocholines au sein d’une gauche en décomposition et tenter de récupérer les déçus du macronisme.

Mais l’opération n’a, semble-t-il, pas aussi bien réussi qu’attendu. Elle n’a pas totalement permis au parti de s’extirper de la petite foire d’empoigne avec ses concurrents à gauche, notamment La France insoumise, qui a redoublé de coups contre EELV dans la dernière ligne droite. Pire : elle a nourri la confusion.

Dans l’opinion, Yannick Jadot s’est transformé, à tort ou à raison, en Janus bifrons, aux deux visages : n’excluant pas d’un côté un « contrat de gouvernement » avec les libéraux et la droite européenne dans Le Point en mars, se proclamant de l’autre « anticapitaliste » dans Reporterre en mai ; qualifiant d’un côté la révolte des « gilets jaunes » de « rendez-vous de la violence » en février, martelant de l’autre dans les derniers jours de campagne « qu’il n’y a pas d’écologie sans le social ». Comme un méchant pied de nez, la semaine dernière, le Medef a décerné à l’ancien de Greenpeace le titre de candidat « le plus convaincant » – Manuel Bompard, de La France insoumise, a écopé de la deuxième place.

Après recadrage, Yannick Jadot a abandonné son concept d’« écologie des terroirs », qu’il portait au début de la campagne, et insisté sur le volet social du programme, mais le mal était fait. « Yannick a compris qu’il avait fait des erreurs. Il vient du secteur associatif, il s’est battu contre les traités de libre-échange, il n’a rien de l’étiquette de l’écolo droitard que certains voudraient lui coller : c’est un écolo pur sucre ! », plaide Jérôme Gleizes, membre de « l’aile gauche » d’EELV. Le même s’était néanmoins ému, fin février, de la décision de son parti de sceller une discrète alliance avec la formation de Jean-Marc Governatori, un drôle de bonhomme, écolo de droite et ancien soutien de Brigitte Bardot.

Pas très rassurant pour l’électeur écologiste, lequel s’avère aussi de plus en plus « de gauche ». Et qui n’a pu se raccrocher à des figures en apparence moins versatiles, comme Damien Carême, le maire de Grande-Synthe (numéro 3 sur la liste) ou Marie Toussaint, présidente de l’ONG Notre affaire à tous (4e sur la liste), qui n’ont pas réussi à exister médiatiquement.

Un électeur qui a également pu s’interroger sur l’identité profonde d’EELV. Le parti a eu beau se défendre d’avoir entonné le refrain du « ni droite ni gauche », les écolos ont été bien en peine de donner consistance à ce nouveau « paradigme écologique » qu’ils comptaient asseoir lors de ce scrutin, avec l’espoir qu’à terme, il remplacerait une social-démocratie en souffrance et une gauche populiste en perte de vitesse.

« J’ai encore du mal à définir ce qu’est le paradigme de l’écologie, reconnaît lui-même Alain Coulombel, secrétaire national adjoint d’EELV chargé du projet et de la prospective. Le chaînon commun entre des auteurs comme Latour, Bourg et Latouche, c’est leur critique radicale du capitalisme, qui a d’abord été portée par la gauche. Pourquoi alors ne pas l’assumer ? Par ailleurs, les jalons qui ont été posés par tous ces auteurs de l’écologie politique n’ont pas constitué un corpus théorique homogène, plutôt les pièces d’un puzzle. » Un puzzle dont on a encore du mal à percevoir les contours.

D’autant que les concurrents ont poussé comme des champignons : un PS revendiquant sa propre conversion verte, une liste emmenée par un Benoît Hamon prônant un « Green New Deal », une liste insoumise proposant une « planification écologique », et même un PCF dont la tête de liste, Ian Brossat, était présente à Gonesse dimanche dernier aux côtés des anti-Europacity. Sans parler d’Urgence écologie de Delphine Batho, du Parti pirate, de la liste Décroissance 2019… Et bien sûr, du débauchage fracassant de deux figures écolos historiques d’EELV par Emmanuel Macron.

Comment, dans ce paysage saturé, faire entendre sa propre musique ? Les écolos se sont enorgueillis d’avoir gagné la bataille culturelle. Mais pas sûr que la formation soit en définitive récompensée de ses efforts, ni même qu’elle réussisse à séduire le nouveau monde de l’écologie : ces jeunes nés dans les années 2000, aussi radicaux que méfiants vis-à-vis des institutions représentatives, et qui pratiquent un militantisme s’épanouissant en dehors des sentiers partisans.

« Non seulement les jeunes sont un électorat très abstentionniste, mais dans les nouvelles associations de défense du climat, on est sur l’optique du “faire”. On considère que le vote est un outil parmi d’autres. La politique à l’ancienne n’a pas trop sa place, ça fait plutôt un peu rigoler », témoigne ainsi Romaric Thurel, l’un des initiateurs de Youth for Climate France.

Jeudi, lors d’une conférence de presse avant le meeting du Cirque d’hiver, David Cormand, en 5e position sur la liste, se montrait néanmoins confiant, arguant que le vote surprise de 2009 s’était cristallisé dans les derniers jours. « Il y a une grosse dynamique européenne du côté des partis écolos. Ça peut changer le rapport de force au Parlement et faire de l’écologie le centre de gravité qui va faire pencher le Parlement à gauche », ajoutait-il, prenant soin de relatéraliser l’enjeu sur le clivage droite-gauche.

Les Verts peuvent aussi compter sur un petit coup de pouce du destin : les deux marches pour le climat qui ont lieu ce vendredi et samedi pourraient mettre leurs thématiques au cœur des considérations médiatiques la veille du scrutin. Mais entre La France insoumise, les socialistes et les hamonistes, ils ne sont pas les seuls à avoir investi les cortèges.