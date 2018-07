L'artiste Kader Attia remonte aux racines coloniales de l'architecture

Kader Attia est « de retour à la maison ». L’artiste franco-algérien, prix Marcel Duchamp en 2016, expose au MAC VAL, le musée d’art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine. Le seul musée d’envergure en banlieue, en périphérie de Paris. Et c’est tout un symbole pour cet enfant du béton qui a grandi entre Garges-lès-Gonesse dans le Val-d’Oise, Bab El Oued à Alger et les Aurès paternelles. Ces allers-retours banlieue-bled nourrissent son œuvre depuis plus de 15 ans. En témoigne sa nouvelle exposition « Les racines poussent aussi dans le béton », visible au MAC VAL jusqu’au 16 septembre 2018.