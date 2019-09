La fugace panthère d'Armentières volée au zoo de Maubeuge

24 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

La panthère noire d’environ six mois capturée à Armentières (Nord) le 19 septembre et placée en quarantaine au zoo de Maubeuge a été enlevée dans son enclos, ont annoncé mardi le maire de Maubeuge et la police.