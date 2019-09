NEW YORK (Reuters) - L'initiative lancée en 2017 par Facebook, Twitter, Youtube et Microsoft, visant à retirer le contenu extrémiste sur internet, va devenir une structure de surveillance indépendante qui travaillera à "répondre plus vite et de manière plus coordonnée" pour empêcher des attaques comme celle de Christchurch, a annoncé lundi la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern.