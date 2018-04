Face à son "ami" Macron, Trump maintient le flou sur ses intentions

25 avril 2018 Par Par Agence Reuters

"I like him a lot !" : Donald Trump a multiplié mardi les déclarations d'amitié et les gestes d'ouverture à l'égard d'Emmanuel Macron sans toutefois lever le voile sur ses intentions à l'approche de deux échéances cruciales sur l'Iran et le commerce.