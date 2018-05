Macron et Poutine affichent leur volonté de travailler ensemble

25 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Un an après leur premier tête-à-tête musclé à Versailles, Macron et Poutine ont affiché jeudi à Saint-Pétersbourg leur volonté de travailler ensemble sur les grands sujets internationaux et de renforcer leur partenariat bilatéral malgré les points de contentieux qui se sont accumulés ces derniers mois.