Macron et Poutine amorcent un dégel après une année tendue

25 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Après une année de tensions nourries par la Syrie, l'affaire Skripal et l'Ukraine, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont amorcé jeudi et vendredi un dégel de leur relation en affichant leur volonté de travailler ensemble sur les grands sujets internationaux et de renforcer leur partenariat bilatéral dans un contexte géopolitique bousculé par Donald Trump.