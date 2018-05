Paris et Berlin planchent sur l'avenir de la zone euro, annonce Le Maire

25 mai 2018 Par Par Agence Reuters

La France et l'Allemagne s'emploient à définir une feuille de route commune sur l'avenir de la zone euro et ses réformes bancaires en vue d'une présentation lors de la réunion des dirigeants européens en juin, a annoncé vendredi le ministre français de l'Economie et des Finances.