Européennes: les électeurs de gauche, entre désarroi et exaspération

Six listes, une possibilité. Devant l’insoluble équation, les électeurs de gauche peuvent décider de choisir. Ou bien rester chez eux. À la veille du scrutin, ils sont nombreux à nager en plein désarroi. Faut-il aller voter ? Pour qui ? Et selon quels critères ?

C’est qu’il est difficile d’y voir clair dans la multitude des listes classées à gauche (pour mémoire : La France insoumise, Europe Écologie-Les Verts, la liste du Parti socialiste et de Place publique, la liste emmenée par Génération.s, celle du Parti communiste et celle de Lutte ouvrière). Surtout devant l’apparente similarité des programmes.

Onze têtes de listes ont participé au débat télé de la campagne organisé par BFMTV. © Reuters

Alors, la circonspection tutoie l’exaspération, voire la désespérance. À Attac, à la Fondation Copernic, dans les syndicats écolos ou antilibéraux ou chez les chercheurs en sciences sociales, bien malin qui peut dire à quel saint il faut se vouer. Et la valse des hésitations est moins anecdotique qu’il n’y paraît.

Paradoxalement, c’est comme si la profusion d’offres avait asséché le désir. Et bien que la situation ne soit pas inédite dans l’histoire des scrutins européens, le vote de 2019 apparaît comme la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Après six mois de mobilisation des « gilets jaunes », alors que la catastrophe climatique se précise, et qu’en face l’extrême droite est aux portes du pouvoir, beaucoup sont tentés de jouer à saute-mouton avec l’élection, jugeant la gauche partisane pas à la hauteur des enjeux.

Dimanche dernier, le bal des mécontents a été ouvert par l’économiste Thomas Piketty. Lors de l’émission « C Politique », l’ancien soutien de Benoît Hamon à la présidentielle a avoué qu’il ignorait pour qui voter et qu’il pourrait, en conséquence, s’abstenir. « Chacune des six listes à gauche de Macron apporte des choses positives, mais aucune n’est pleinement convaincante à mes yeux. On a besoin de délibération, de démocratie et d’unité, et non d’un combat de coqs ! », a-t-il ajouté.

Il n’est pas le seul à avoir les nerfs en pelote. Thomas Coutrot, économiste « atterré », fulmine de devoir, une fois encore, trancher l’éternel dilemme cornélien entre plusieurs formations de gauche – il s’était déjà forcé à la présidentielle à choisir entre Hamon et Mélenchon. Alors cette fois, il votera blanc. Un genre de réponse du berger à la bergère d’une gauche jugée « irresponsable » : « La multiplication des listes est grotesque : tout le monde dit la même chose à 95 %. J’en ai marre de devoir arbitrer entre ces boutiques qui ne connaissent que les logiques d’appareils, d’égos et de marques ! Qu’ils se débrouillent ! »

Toujours indécise à 24 heures du scrutin, Caroline de Haas, militante féministe, a échangé des jours et des jours avec son entourage pour éviter de se retrouver à jouer à « amstramgram » dans l’isoloir : « Ce que je ressens, ce n’est même plus du désarroi, c’est de la dépression ! On a envie d’avoir envie, rien ne fait envie. Mélenchon me fait peur, et le PS n’est plus à gauche », explique celle qui en pince pour Ian Brossat… mais qui trouverait aussi utile d’envoyer des députés EELV au parlement européen.

« Vu la gauche qu’on a en ce moment, s’inquiète-t-elle, que va-t-il se passer quand il faudra se mobiliser contre la réforme des retraites annoncée par Macron ? » En attendant, elle a transmis un SMS à l’une de ses amies qui lui demandait pour qui elle allait voter. Il disait : « Jadot ? Brossat ? Blanc. Allez tous vous faire voir bande de nuls. » Réponse de la copine : « Je vote comme toi. »

Même état d’esprit pour l’économiste Julia Cagé qui entonne le refrain de « la gauche la plus bête du monde ». Elle décidera pour qui voter dimanche au matin : lors de son footing hebdomadaire. Entre deux foulées, elle aura tout le temps de ressasser : voter stratégique « pour la première fois de [sa] vie » pour une liste au-dessus de 5 %, le seuil à franchir pour avoir des élus au parlement européen ? Se déterminer selon les thématiques économiques et sociales ? Se positionner en fonction du rapport des candidatures à l’Union européenne ?

Ce n’est pas faute d’avoir passé « un temps fou » à lire les journaux, regarder les débats à la télévision, ou à décrypter les professions de foi, ajoute-t-elle. Reste que « parfois, me prend l’envie de ne pas voter du tout et d’espérer que tout le monde sera sous la barre des 5 %, comme ça, on recommence tout à zéro ».

Du présent, faisons table rase. C’est aussi la conviction de Théo Roumier. Syndicaliste à Sud, d’obédience libertaire, il n’est pas allergique au vote, même quand il s’agit de faire barrage à l’extrême droite. Mais cette fois, ce sera sans lui : « Aucune des listes de gauche ne représente la colère sociale réelle, argue-t-il. Le format de la compétition électorale, de la mise en concurrence de listes, ça ne peut pas être notre terrain ! »

Côté associatifs aussi, on considère qu’on est arrivé au bout d’un cycle. Militant des quartiers où l’abstention promet d’être massive, Mohamed Mechmache ira voter. Mais le cœur n’y est pas. Entre un Mélenchon qui, affirme-t-il, n’a plus la cote dans les classes populaires, un Hamon qui n’a pas réussi à faire de Génération.s un mouvement ouvert et attractif, et un PS qui veut montrer qu’il change, « mais la mayonnaise ne prend pas », le fondateur d’ACLeFeu désespère devant cette gauche des partis « qui se soucie plus d’elle-même que de nous, et qui est incapable de se remettre en question alors que les gens restent dans la misère et que l’extrême droite est de plus en plus forte ».

Julien Iladoy, militant à la confédération paysanne et éleveur dans le Béarn, avait le CV pour voter EELV. Mais il juge que les écolos européens sont trop « technos ». Résultat, il hésite entre La France insoumise pour son programme agricole – « un décalque de celui de la confédération paysanne » – et le PCF comme un hommage à « tous les vieux militants communistes sur qui on peut toujours compter dans les moments difficiles ». « Je vais appeler les copains, c‘est celui qui gueulera le plus fort qui me convaincra ! », en rit-il.

Lors d'un rassemblement d'Attac, en 2017. © Reuters

À chacun ses astuces pour trancher. Erika Campelo, responsable de VoxPublic, une structure d’appui aux associations venant en aide aux migrants, envisage l’idée d’un partage des votes avec son conjoint. À lui le bulletin LFI, à elle le vote EELV – ou l’inverse. « Mon cœur en colère balance », dit celle qui trouve que « c’est n’importe quoi. Tous ces partis ne sont jamais capables de se mettre d’accord, et c’est à cause de bisbilles. En face, en revanche, la droite est forte, elle occupe l’imaginaire. Il faut qu’on arrête ces bêtises et qu’on refasse tout, en partant des territoires, de la réalité des gens ! »