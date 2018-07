Bruxelles craint de nouvelles manipulations des émissions

25 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

La Commission européenne dispose d'éléments tendant à prouver que certains constructeurs automobiles manipulent déjà les émissions de leurs véhicules en prévision de nouvelles normes qui prendront effet en 2020, rapporte le Financial Times mardi, qui cite un compte rendu non publié et où ne figure aucun nom de constructeur automobile.