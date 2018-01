La décrue de la Seine sera très lente, dit la Ville de Paris

26 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Le pic de la crue de la Seine atteindra 6 mètres dans la nuit de samedi à dimanche, et non pas 6,2 mètres comme cela avait été craint, mais la décrue sera lente et posera des problèmes de circulation durant toute la semaine prochaine, a déclaré vendredi Colombe Brossel, adjointe à la maire de Paris.