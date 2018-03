L’avenir de l’archipel au centre des discussions

C’est l’autre question que tout le monde se pose. Le 4 novembre 2018 – la date vient d’être entérinée par le Congrès de Nouvelle-Calédonie – l’archipel du Pacifique se prononcera sur sa volonté d’accéder ou non à la pleine souveraineté. « La consultation, comme l’indique l’accord de Nouméa signé en 1998, portera sur le transfert […] des compétences régaliennes, l’accès à un statut international de pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en nationalité. » Et après ? Que se passera-t-il exactement si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante ? Ou si – hypothèse la plus probable au regard de ses équilibres politiques et démographiques – elle décide de rester dans le giron de la France ?