Wauquiez et Le Pen accusent Macron de naïveté face au terrorisme

26 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Laurent Wauquiez et Marine Le Pen ont tous deux accusé lundi Emmanuel Macron de naïveté et d'inertie face au terrorisme islamiste, après les attentats de Trèbes et Carcassonne (Aude) qui ont fait quatre morts vendredi.