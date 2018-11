Macron attendu au tournant sur l'écologie avant la COP24

26 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Auteur du slogan "Make our planet great again" et sacré "champion de la Terre" à l'Onu, Emmanuel Macron est attendu mardi au tournant sur les questions de transition énergétique, sur fond de grogne contre la taxation des carburants en France et à quelques jours de la COP 24 en Pologne.