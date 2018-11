Paris appelle la Russie à libérer navires et marins ukrainiens

26 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

La France a appelé lundi la Russie à libérer "dans les plus brefs délais" les navires et marins ukrainiens capturés la veille dans le détroit de Kertch, près de la péninsule de Crimée, et invité Moscou et Kiev à éviter toute escalade militaire.