Le 5 mai prochain, ils feront donc eux aussi la « Fête à Macron ». 55 artistes et intellectuels ont publié, aujourd’hui, un appel dans le magazine Regards et Libération pour appeler les Français à se joindre à la grande manifestation lancée par François Ruffin, député de La France insoumise, et Frédéric Lordon, économiste proche du Monde diplomatique, contre la politique du chef de l’État. Les signataires précisent à l’attention de ceux qui craignent que le rassemblement soit récupéré par la formation politique de Jean-Luc Mélenchon : « Cette marche ne doit pas être celle d’une personnalité, d’un mouvement politique ou d’un syndicat. Elle sera, tout simplement, l’occasion pour toutes et tous d’exprimer le refus de la politique libérale et autoritaire d’Emmanuel Macron. »