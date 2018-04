Les réformes formation et chômage en route vers l'Assemblée

27 avril 2018 Par Par Agence Reuters

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté vendredi en conseil des ministres le projet de loi réformant la formation professionnelle, l'assurance chômage et l'apprentissage, et vanté un texte d'"émancipation sociale" et de "compétitivité".