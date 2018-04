Mai-68, un héritage toujours controversé en politique

27 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Cinquante ans après, les protagonistes de Mai-68 ont disparu du paysage politique et pourtant le souvenir de ce printemps sans pareil demeure un sujet de litige entre la gauche et la droite, entre nostalgiques de la contestation et partisans d'un retour à l'état antérieur.