Quatre arrestations dans l'affaire du colis piégé de Lyon

27 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Le principal suspect de l'attentat au colis piégé de Lyon, un étudiant en informatique de 24 ans, et trois membres de son entourage ont été arrêtés lundi et placés en garde à vue, ont annoncé le parquet de Paris et des sources proches de l'enquête.