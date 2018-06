CGT et Sud-Rail appellent à la grève les 6 et 7 juillet

27 juin 2018 Par Par Agence Reuters

La CGT cheminots et Sud-Rail ont confirmé mardi soir à l'issue d'une intersyndicale leur volonté de poursuivre le mouvement de grève contre la réforme de la SNCF au-delà du 28 juin et appelé à des arrêts de travail les 6 et 7 juillet.