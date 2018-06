La "colline du crack" de Paris évacuée par la police

27 juin 2018 Par Par Agence Reuters

La police a démantelé mercredi un campement sauvage installé sur un talus entre autoroute et boulevard périphérique et surnommé la "colline du crack", non loin du Stade de France, au nord de Paris, a annoncé la préfecture de police.