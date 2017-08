La Canopée, ultime et coûteux projet de la ville de Paris pour donner du lustre aux anciennes halles de la capitale : tout ça pour ça ? Deux concours, une polémique qui a enflé et divisé Paris en 2002, puis un projet de toiture retenu pour ne fâcher personne et finalement devenu un projet de feuille… Certes, on a lissé le sol des halles, dégagé des perspectives, on a mieux connecté le sous-sol à la ville et amélioré les possibilités pour les 800 000 passagers journaliers de sortir depuis le RER vers le jardin et vers Paris s'ils le souhaitent. On a tenté de réparer, une fois encore, le traumatisme laissé par la destruction des grandes halles de Baltard qui dataient de Napoléon III et qui avaient abrité le ventre de Paris.